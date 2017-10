Altro Calcio Difensori, Chiellini numero 1 al mondo

Il sito britannico specializzato in raccolta ed elaborazione dati applicato al calcio, squawka.com, ha stilato la classifica dei dieci migliori difensori centrali del mondo ordinati soprattutto alle loro performance storiche: nella top 10 non poteva essere inserito - come criterio stabilito dalla loro redazione - più di un giocatore per squadra. Stando solo al ranking di questa stagione, la classifica sarebbe completamente diversa con Phil Jones (Manchester United) in testa con un punteggio di 391, Papastathopulos secondo, seguito da due giocatori di Serie A, Skriniar e Koulibaly.