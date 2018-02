Altro Calcio Diamanti, accordo con il Perugia. Lo stipendio sarà "simbolico"

Nuova avventura per Alessandro Diamanti. Il trequartista, senza contratto dallo scorso 31 agosto dopo la fine del rapporto con il Palermo, ha raggiunto un accordo con il perugia e a breve firmerà con gli umbri un contratto fino al termine della stagione per una cifra "simbolica". Il 34enne aveva offerte più vantaggiose dal punto di vista economico provenienti dall'estero (a quanto sembra non mancavano proposte da Emirati Arabi e MLS) ma ha preferito rimanere in Italia.