Altro Calcio Dhorasoo: "Quella volta che Kaladze avvertì Gattuso..."

Nel corso dellla trasmissione Le Vestiarie, in onda sul canale francesce SFR Sport 1, Vikash Dhorasoo ha raccontato un curioso aneddoto risalente alla stagione al Milan (2004-05). L'ex centrocampista nello specifico ricorda che Kaladze lo aveva preso sotto la sua ala protettiva ("Mi accompagnava a Milanello anche se in auto non mi parlava") a tal punto da difenderlo e andare contro un "mostro sacro" dello spogliatoio: "Un giorno in allenamento ho ricevuto un colpo da Gattuso. Alla fine della seduta, lui gli si è avvicinato e gli ha detto 'La prossima volta che lo tocchi mi f.... tua madre'".