Altro Calcio Derby primavera: Juventus, esultanza con dito medio di Fernandes

Alla vigilia di quello di serie A, derby della Mole anche in Primavera e sono subito scintille. La Juventus vince proprio al 90' con il gol di Jakupovic ma il Torino si arrabbia per quel che succede al momento dell'esultanza bianconera. Leandro Fernandes, infatti, ha mostrato il dito medio ai tifosi granata per poi essere ammonito dall'arbitro.