Altro Calcio Deportivo La Coruña, il nuovo allenatore sarà Seedorf

Clarence Seedorf torna in panchina. L'ex allenatore del Milan, un'esperienza anche sulla panchina dello Shenzhen in Cina, sarebbe a un passo dal firmare con il Deportivo La Coruña, che ha esonerato Cristobal Parralo dopo la pesante sconfitta contro la Real Sociedad all'Anoeta. Il club galiziano è terz'ultimo in classifica con 17 punti dopo 22 giornate e per centrare la salvezza, riporta 'El Pais', ha deciso di puntare sull'allenatore olandese, che salvo colpi di scena delle ultime ore dovrebbe essere annunciato lunedì o al più tardi martedì. Seedorf conosce bene la Liga per averci giocato con la maglia del Real Madrid, ma per lui sarà la prima esperienza da tecnico nel calcio spagnolo.