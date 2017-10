Altro Calcio Dembelé fuori 4 mesi: il Barcellona risparmia 10 milioni

L'infortunio di Ousmane Dembélé non porta solo brutte notizie in casa Barcellona. 'Grazie' al ko dell'attaccante esterno francese, infatti, il club blaugrana risparimerà dieci milioni di euro, ovvero la cifra che avrebbe dovuto versare nelle casse del Borussia Dortmund qualora il giocatore avesse disputato almeno 50 partite in stagione (una dei tanti bonus inseriti nel contratto dell'ex Dortmund). Obiettivo ormai irraggiungibile visto che il giovane erede di Neymar, che sarà operato al tendine della gamba sinistra martedì in Finlandia, resterà ai box per quattro mesi.