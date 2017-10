Altro Calcio Delusione Argentina, il Brasile vola

Nella notte si sono giocate le partite valide per le qualificazioni a Russia 2018 del girone sudamericano. L’Argentina non si risolleva in Uruguay (deludono Dybala e Icardi) e rimane al quinto posto rischiando così di disputare gli spareggi, volano Brasile (gol di Coutinho), Paraguay e Perù. Pari tra Venezuela e Colombia. Questa la classifica del gruppo: Brasile 36, Colombia 25, Uruguay 24, Cile 23, Argentina 23, Perù 21, Paraguay 21, Ecuador 20, Bolivia 10, Venezuela 7.