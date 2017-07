Altro Calcio Defoe ricorda Bradley: "Il tuo coraggio mi ispirerà per sempre"

La scomparsa di Bradley Lowery, il piccolo tifoso del Sunderland morto a soli 6 anni per un neuroblastoma, ha sconvolto tutto il mondo del calcio (e non solo) e in particolare Jermain Defoe. L'attaccante inglese del Bornemouth ma fino alla scorsa stagione al Sunderland, era sceso in campo con Bradley, l'aveva portato per mano e in braccio ed era andato di recente a trovarlo a casa, coccolandolo nel suo letto: aveva cercato di regalargli qualche sorriso nella sua ultima parte di purtroppo breve vita. La punta ha scritto una lettera su twitter per ricordare il suo "migliore amico": "Addio amico mio, mi mancherai tantissimo. Ringrazio Dio di averti introdotto nella mia vita e per aver avuto la possibilità di trascorrere incredibili momenti con te, per questo gli sono riconoscente. Non dimenticherò mai il modo in cui mi hai guardato quando ti incontrai la prima volta, l’amore così genuino in quegli occhi dolci. È difficile trovare parole per esprimere cosa rappresenti per me. Il tuo modo di pronunciare il mio nome, i tuoi piccoli sorrisi alle telecamere come una superstar e l’amore che ho provato quando ti ero vicino. Il tuo coraggio e la tua audacia continueranno a ispirarmi per il resto della mia vita. Non saprai mai quanto mi hai cambiato come persona. Ora sei nelle braccia di Dio e ti porterò per sempre nel mio cuore. Dormi piccolino. Mio migliore amico".