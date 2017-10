Altro Calcio De Boer, 4 partite in Premier, 4 sconfitte

Frank de Boer non riesce a risollevarsi: 4 partite di Premier League e 4 sconfitte per il suo Crystal Palace, fermo a quota zero punti e zero gol. I londinesi hanno perso anche sul campo del Burnley (1-0, gol di Wood al 3') dopo i k.o. con Huddersfield, Liverpool e Swansea. "Se c'era una squadra che meritava di vincere - ha detto l'ex allenatore dell'Inter a fine gara - quella era la nostra, ma il calcio è così".