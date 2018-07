Altro Calcio Dc United, Rooney: "Sono qui per far crescere il club"

Wayne Rooney è stato presentato dai Dc United, il capocannoniere della nazionale inglese ha lasciato la Premier League per abbracciare la sfida della MLS: "Entusiasta del progetto, è il momento giusto per venire ed è stata un’ottima decisione trasferirmi con mia moglie e i miei figli, ma è stata la decisione giusta per la mia carriera. È difficile da descrivere tutto l'affetto mostrato dai tifosi, sono qui per aiutare la squadra a crescere". The Wonder Boy ha scelto di andarsene via dall'Everton, dove era tornato dopo gli anni al Manchester United, dopo una sola stagione e la città di Washington ha deciso di premiarlo: il 2 luglio 2018 è stato proclamato come il "Rooney day".