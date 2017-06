Altro Calcio Danimarca, topi morti contro gli avversari

Sui campi di calcio avevamo già visto (purtroppo) delle teste di maiale, ma topi morti ancora no: fino ad ora. Durante il New Firm tra Brøndby e Copenhagen, il derby scandinavo più sentito, i tifosi della squadra di casa, con il club della capitale in vantaggio 1-0, hanno bersagliato con un fitto lancio di oggetti Augustinsson che si accingeva a calciare un corner. Tra le cose lanciate anche una serie di topi morti: inutile sottolineare come adesso il Brøndby rischi pesanti sanzioni.