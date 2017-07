Altro Calcio Dani Alves, matrimonio in gran segreto a Ibiza con Joana Sanz

Matrimonio in gran segreto o quasi per Dani Alves. L'esterno brasiliano si è sposato a Ibiza con la modella spagnola Joana Sanz. Alcuni dei (pochi) invitati alla cerimonia, oltre alla sposa, hanno diffuso le immagini della cerimonia attraverso le Instragram stories. L'ex giocatore della Juve nelle ultime ore è stato accostato al Psg: il suo futuro potrtebbe essere in Ligue 1 e non in Premier League al Manchester City.