Altro Calcio Dall'Internacional al Tianjin passando per il Milan: la parabola di Pato

E' ormai fatta per il passaggio di Pato al Tianjin, formazione cinese allenata da Fabio Cannavaro. L'attaccante brasiliano ha svolto le visite mediche a Roma e dovrebbe poi trasferirsi a Catania per mettersi subito a disposizione della sua nuova squadra che per arrivare alla punta sborserà circa 12 milioni di euro al Villareal. Ripercorriamo attraverso le immagini di un giocatore che, anche a causa dei numerosi infortuni, non è mai riuscito a esprimere del tutto il suo potenziale.