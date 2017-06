Altro Calcio Da Caroline a Carolina: ecco l'ultima conquista di Kakà

Se in campo ha sempre brillato per la fantasia, Ricardo Kakà ne ha avuta meno in amore. La sua nuova compagna, Carolina Dias, è quasi omonima della sua ex moglie, Caroline Celico. Dopo il divorzio con la storica compagna, il fuoriclasse brasiliano ha iniziato a frequentare la splendida modella brasiliana, con la quale ha preso parte alla cerimonia nuziale del collega e amico Lucas Moura a San Paolo.