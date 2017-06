Altro Calcio Cuba si ferma al palo, gli USA vincono 2-0

Allo stadio Pedro Marrero della capitale cubana, in un clima di festa per la prima storica amichevole tra le due nazionali dal 1947, gli Stati Uniti vincono 2-0 grazie alle reti, arrivate nel giro di 10 minuti a metà ripresa, di Wondolowski (per lui anche un assist) e Green, che regalano agli americani la decima vittoria consecutiva contro i Leoni del Caribe, che recriminano per aver colpito due pali con Reyes (sullo 0-0) e Caballero (sullo 0-1). Prima del fischio d'inizio, breve cerimonia con l'esecuzione degli inni nazionali e stretta di mano tra tutti i giocatori delle due selezioni.