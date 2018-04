CSKA Mosca, 12 anni in fila con la stessa difesa

Londra, mercoledì 1 aprile 2006: Arsenal-Cska 0-0

La formazione del Cska: Akinfeev; Ignashevich, V. Berezutski, A. Berezutski; Krasic, Rahimic, Semberas, Dudu Cearense, Zhirkov; Daniel Carvalho, Vagner Love.



Londra, 5 aprile 2018: Arsenal-Cska 4-1

La formazione del Cska: Akinfeev; Ignashevich, A. Berezutski, V. Berezutski; Kuchaev, Natcho, Golovin, Dzagoev, Schennikov; Musa, Wernbloom.



Dalla Champions League all'Europa League. 12 anni dopo il Cska Mosca torna in campo a Londra contro i Gunners e la difesa della squadra russa è clamorosamente la stessa. Una sorta di BBC in versione russa, ma longeva il doppio: in carriera il magnifico quartetto ha conquistato sei campionati col Cska, ma soprattutto la Coppa Uefa 2004/2005 (3-1 in finale allo Sporting Lisbona)