Altro Calcio Crystal Palace, de Boer l'ha presa con filosofia...

“Buona fortuna Jackie per Cambridge. Sono molto orgoglioso di te. Studierà inglese per sei mesi, ci mancherai“. Poi l’hashtag#longerthanherdaddy. Che si traduce: “Più a lungo del suo papà”. Franck de Boer saluta la figlia in partenza per l'Inghilterra con un post su Instagram in cui dimostra di aver preso con filosofia l'esonero da parte del Crystal Palace dopo soltanto quattro giornate di campionato. Un tempo comunque sufficiente all'allenatore olandese per imparare il tipico umorismo inglese...