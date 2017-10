Altro Calcio Croazia, Modric all'attacco della FIFA

Luka Modric si sfoga. Al termine del match vinto di misura contro il Kosovo che è durato due giorni causa maltempo, il capitano della Croazia ha puntato il dito contro la FIFA: “Non c’erano le condizioni minime per giocare e l’arbitro mi ha detto che la pensava come me. In quei 20 minuti ci sono state più situazioni comiche che calcio serio. La FIFA ha dimostrato che non le importa nulla dei giocatori, le importa solo che le partite si giochino. Sabato la FIFA ci ha fatto giocare quasi 30 minuti su un campo impraticabile e pericoloso poi, fra esitazioni e rinvii, siamo andati a dormire due o tre ore più tardi del normale. Ci ha trattati come dei soldatini: sveglia presto, riscaldamento e partita all’ora che faceva comodo a loro. Alla FIFA non importa se qualcuno si fa male: a loro importava solo salvaguardare il match di martedì contro la Turchia”.