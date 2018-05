Altro Calcio Cristiano Ronaldo pazzo d'amore, anello da 700mila euro per Georgina

Un diamante è per sempre. E se costa 700mila euro forse anche di più. È questa la cifra che avrebbe speso Cristiano Ronaldo per regalare un anello di fidanzamento di Cartier alla sua fidanzata, Georgina Rodriguez. È stata la stessa modella spagnola a mostrare il brillante al dito dal sedile posteriore dell'auto di CR7 mandando un bacio alla fotocamera in una story sul proprio profilo Instagram con tanto di cuoricino innamorato e didascalia "Con mi persona favorita". Un indizio molto chiaro delle future nozze della coppia, che solo pochi mesi fa ha dato alla luce la prima figlia, Alana Martina. La data del matrimonio, però, resta assolutamente top secret.