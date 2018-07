Cristiano Ronaldo, lo Juventus Stadium nel suo sito di intimo

CR7 non è solo un giocatore ma un marchio, l'attaccante portoghese ha anche una linea di intimo e proprio sul sito internet del distributore italiano dell'underwear ci sono due indizi di calciomercato molto pesanti: in apertura Cristiano Ronaldo che si appoggia a un muro bianconero, più in basso un banner pubblicitario che mostra lo Juventus Stadium (i banner sono venduti da agenzie esterne e mostrano determinate immagini in base a interessi, ricerche e località geogragica: ma in tutta Italia non esce San Siro o l'Olimpico...).