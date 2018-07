Altro Calcio Cristiano Ronaldo-Juventus, i lavoratori FCA di Melfi scioperano

L'Unione Sindacale di Base dello stabiliamento FCA (del gruppo Exor, controllata dalla famiglia Agnelli) di Melfi ha annunciato uno sciopero dopo la notizia dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Inaccettabile che l'azienda chieda enormi sacrifici ai lavoratori di FCA e CNHI e poi spenda centinaia di milioni di euro per un calciatore - si legge nel comunicato -. È normale che una sola persona guadagni milioni e migliaia di famiglie non arrivino alla metà del mese? Questa disparità di trattamento non può e non deve essere accettata. La proprietà dovrebbe garantire il futuro di migliaia di persone piuttosto che arricchirne una soltanto".