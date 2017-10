Altro Calcio Cristiano Ronaldo, i gol in Nazionale sono 78: superato Pelé

Cristiano Ronaldo senza limiti. Con la tripletta realizzata alle Far Oer il fuoriclasse del Real Madrid ha segnato in totale ben 78 reti in Nazionale: superato Pelé che si era fermato a 77 con il Brasile. Il Pallone d’Oro punta al record europeo di Puskas (Ungheria), distante solo sei reti.