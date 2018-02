Altro Calcio Cristiano Ronaldo apre le porte della sua casa di Madrid

Come vive Cristiano Ronaldo? Il fenomeno portoghese apre le porte della sua casa di Madrid e ci invita a fare un giro nel lusso più sfrenato. Il 5 volte Pallone d'Oro abita in un complesso di abitazioni super esclusivo dove stanno anche la madre, Zidane, Bale e Sergio Ramos, una meravigliosa villa di 4.747 mq di cui 3000 di giardino dotata di ogni comodità. La zona giorno è un'immensa distesa di divani e cuscini tutto in stile Blancos, la piscina esterna è lunga oltre 12 metri, mentre quella interna (sì, ce n'è anche una interna) si trova di fianco alla zona palestra. Procedendo nel tour scopriamo una lussuosa sala cinema e anche una stanza totalmente dedicata agli scarpini, alcuni dei quali inseriti in teche apposite e ben illuminate. Ma non è finita, dal portone di casa alle lenzuola e agli asciugamani, è quasi tutto marchiato CR7.