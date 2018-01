Altro Calcio Cremonese, riapre dopo oltre 10 anni riapre il settore dei distinti: l'incasso in beneficenza

Sabato, in occasione di Cremonese-Parma di serie B, riapre il settore dei Distinti dello stadio Zini di Cremona, un settore rimasto chiuso dopo la discesa della squadra dalla serie A. Le gradinate, coperte interamente grazie all'impegno del patron della società Giovanni Arvedi, saranno dunque fruibili al pubblico cremonese dopo oltre 10 anni. I lavori di copertura sono stati eseguiti a tempo di record e in pochi mesi (da settembre a oggi) lo stadio Zini ha cambiato volto arrivando a una capienza di 14.000 spettatori. Nella giornata di inaugurazione ufficiale del nuovo settore Arvedi ha deciso che l'intero incasso di quella parte dello stadio (10 euro a biglietto, 5 per gli under 18) sarà devoluto in beneficenza alle associazioni cremonesi 'Medea' che si occupa delle ricerche sul cancro, 'Occhi azzurri' per bambini colpiti da malattie rare e la fondazione 'Stefano Borgonovo' per la lotta alla Sla. A presentare l'iniziativa il direttore generale di Lega B Paolo Bedin, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il presidente della Cremonese Paolo Rossi, Chantal Borgonovo per la fondazione che porta il nome del marito morto nel 2013 di Sla ("Abbiamo costituito la fondazione, alla quale Stefano teneva tantissimo, per sostenere i progetti di ricerca e fare comunicazione"), il vicepresidente di Medea Rodolfo Passalacqua, il presidente di 'Occhi azzurri' Filippo Ruvioli.