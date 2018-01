Altro Calcio CR7, statua di ghiaccio a Mosca: il risultato è pessimo

Al Ledovaya Moskva Festival in corso di svolgimento in Russia in vista dei Mondiali della prossima estate è apparsa una statua di ghiaccio di Cristiano Ronaldo, scelto come simbolo del Portogallo. L'opera lascia a desiderare: le somiglianze con il fuoriclasse del Real Madrid sono davvero poche e a molti sul web è tornato in mente il busto dedicato al Pallone d'Oro all'aeroporto di Madeira. Anche in quel caso il risultato aveva fatto storcere il naso...