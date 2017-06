Altro Calcio CR7 posa con Anna e scatena la gelosia della sua Giorgina

Primi problemi di coppia per Cristiano Ronaldo e la neo fidanzata Giorgina Rodriguez. L'asso portoghese ha infatti posato per una pubblicità con la splendida modella Anna Christina Schwartz e pare che tra i due sia nata una forte simpatia. Il dettaglio non è passato inosservato, scatenando la gelosia della compagna del Pallone d'Oro...