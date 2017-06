Altro Calcio CR7, messaggi bollenti a Lilia: ma la modella lo snobba...

Secondo la stampa spagnola il quattro volte Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo, dopo Irina Shayk, si sarebbe invaghito di un'altra stupenda modella russa. Si tratta di Lilia Ermak, attivissima sui social dove delizia i propri fan con scatti da urlo. L'asso portoghese, stando ai media iberici, sarebbe in forte pressing su Lilia e l'avrebbe riempita di like e messaggi, che però, al momento, non hanno ricevuto alcuna risposta...