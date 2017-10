Altro Calcio CR7, le nuove scarpe sono come... i diamanti!

Sul campo Cristiano Ronaldo brilla come un diamante e questo è diventato l’ispirazione per la sua nuova Chapter 5: Cut to Brilliance. Il design della scarpa si ispira alle fattezze del diamante, con il fondo bianco che si illumina sotto i riflettori. La tomaia è realizzata con dettagli multicolore che riprendono i riflessi del diamante quando esposto alla luce. Nella soletta, il logo CR7 è incastonato in una grafica a forma di diamante e la data di debutto in campo a Madrid. Sulla parte alta c’è la scritta "El Sueño Del Niño"- il sogno del bambino - la frase che disse ai designer di Nike per descrivere la sua emozione di essere arrivato a Madrid. "I dettagli della scarpa bianca - colore del dimanate - sono meravigliosi; sono cool” dice Ronaldo. "Sono sicuro al 100% che alla gente piacerà molto".