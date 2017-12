Altro Calcio CR7 junior, esordio su Instagram con Messi idolo? Un fake

Dopo il figlio di Bonucci, che manifestava il proprio amore per il Torino ai tempi in cui il padre era uno dei pilastri della Juve, la storia del primogenito di Cristiano Ronaldo, Cristiano junior, che mostrava la propria passione per il rivale numero uno del portoghese, Leo Messi, aveva fatto il giro del mondo. Ma il presunto debutto su Instragam del piccolo in realtà si è rivelato un fake, tanto che il profilo è stato già oscurato.



Nell'account poi rimosso, erano state pubblicate fotografie dedicate all'argentino. Nell'istantanea scattata durante il gala di 'The Best', il 23 ottobre scorso, il figlio di 'CR7' appariva visibilmente emozionato al fianco del giocatore del Barcellona: quella foto, in realtà è verissima. Com'è vero quello che il portoghese ha raccontato al rivale nel backstage del Kongresshaus a Zurigo. "Guarda spesso video di noi e poi mi parla di te", ha detto Ronaldo a Messi.