Cristiano Ronaldo ci ricasca? L'asso portoghese del Real Madrid posta su Instagram una foto con la sua Bugatti Veyron (del valore di 1,8 milioni di euro) e si mette in posa. Forse il portoghese non ricorda quanto successo solo qualche mese fa, quando pubblicò una foto "in compagnia" della sua Lamborghini e fu letteralmente massacrato dagli utenti del web per la sua posa plastica...