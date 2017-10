Altro Calcio CR7 allarga la scuderia: ecco la nuova Bugatti da 3 milioni

Cristiano Ronaldo è un grande appassionato di automobili, pare che il suo garage conti quasi una ventina di auto: da Ferrari a Porsche passando per Aston Martin e Mercedes, il portoghese nella sua personale collezione vanta bolidi di lusso per un valore complessivo sui 10 milioni di euro. Sulla cifra totale incide pesantemente l'ultimo acquisto, che CR7 ha mostrato su Instagram: la Bugatti Chiron, "mostro" da 1500 cavalli, 420 km/h, da 0 a 100 km/h in meno di 2,5 secondi e quasi 3 milioni di listino.