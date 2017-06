Altro Calcio CR7, abbraccio e selfie con il piccolo tifoso 'invasore'

Fuori programma nel corso della sfida tra Lettonia e Portogallo, valida per il gruppo B delle qualificazioni mondiali. Nella ripresa un piccolo tifoso ha invaso il campo per andare ad abbracciare il suo idolo, Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse del Real Madrid non si è sottratto posando anche per un selfie