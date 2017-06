Altro Calcio Coventry-Charlton, lancio di maialini di plastica in campo

Curioso episodio in League One (terza divisione inglese). La partita tra Coventry e Charlton è inziata in ritardo per il fitto lancio di maialini di plastica (circa 5000) in campo: le due tifoserie hanno infatti deciso di protestare in questo modo particolare contro le rispettive proprietà. Il Coventry è ultimo in classifica a quota 35 punti mentre il Charlton è nelle zone medio basse della graduatoria con 51 punti