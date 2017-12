Altro Calcio Corradi-Santarelli, la sfida più dura

Il post di Elena Santarelli su Instagram è vero e crudele allo stesso tempo, descrive il momento più duro da quando lei e Bernardo Corradi (un amico di Premium Sport) sono genitori: l'attuale situazione del figlio Giacomo di 8 anni. "Una diagnosi che un genitore non vorrebbe mai sentirsi pronunciare dai medici - si legge -. Il 30 novembre è come se io e mio marito avessimo ricevuto un pugno nello stomaco senza preavviso, un pugno così forte che ti toglie il respiro e ti gela il corpo all’istante. Come disse Benigni "La vita è bella - life is beautiful" e in quanto tale deve essere vissuta tornando piano piano alla normalità senza paura ,più facile a dirsi che a farsi ma deve essere così anche se la paura prende il sopravvento".