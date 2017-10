Altro Calcio Coppe nazionali: Conte ai quarti, Ranieri eliminato

Serata di coppe nazionali all'estero: mentre in Italia si giocava la decima giornata di campionato, in Inghilterra e Francia era in programma il turno di Coppa di Lega, mentre in Germania si disputavano i sedicesimi di DFB Pokal e in Spagna c'era l'andata dei sedicesimi di Coppa del Re (con la sconfitta del Villarreal sul campo del Ponferrandina e il pari dell'Atletico su quello dell'Elche). Ecco com'è andata.