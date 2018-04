Altro Calcio Coppa Italia Primavera, Milan-Torino 0-1, granata campioni

Il Torino vince la Coppa Italia Primavera: i granata replicano il successo dell'andata contro il Milan, quando vinsero 2-0, ed espugnano San Siro grazie a un gol di Borello nella ripresa. È l'ottava volta che il Toro si aggiudica il trofeo: ai rossoneri non è bastata la presenza di mezza prima squadra in tribuna, oltre a quella del loro ex allenatore Gattuso, di Mirabelli e di Fassone.