Altro Calcio Coppa Italia, ottavi: che occasione per Rog, Gabigol, Pjaca &co.

Ottavi di Coppa Italia al via con Napoli-Spezia. Una vetrina importante che darà l'occasione ai nuovi arrivi di presentarsi ai nuovi tifosi e a chi finora ha giocato meno in A di mettersi in mostra e ritagliarsi un po' di spazio. Sarri, in tribuna per scontare la squalifica dopo la lite con Mancini dell'anno scorso, lancia nella formazione titolare il giovane croato Rog e Giaccherini, mentre il nuovo acquisto Pavoletti parte dalla panchina e dovrebbe entrare a partita in corso. Per Fiorentina-Chievo Paulo Sousa rilancia De Maio e Babacar, mentre Allegri darà finalmente una chance dall'inizio a Pjaca e Gasperini lancerà Paloschi al centro dell'attacco. Giovedì a San Siro arriva il Torino e Montella fa scaldare Gustavo Gomez e Honda, mentre dall'altra parte l'ex Mihajlovic pensa all'esordio dal primo minuto di Iturbe in un tridente di cui dovrebbe far parte anche il baby Boyè. Sempre al Meazza, ma il prossimo martedì, Inter-Bologna può essere la partita di Kondogbia e Gabigol.