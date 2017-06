Altro Calcio Coppa Italia, la Lazio è pronta: ecco la maglia speciale

La data non è ancora ufficiale (dipenderà dall'eventuale qualificazione della Juventus alla finale di Champions League), ma intanto la Lazio ha già presentato la maglia con la quale scenderà in campo nell'ultimo atto della Coppa Italia, 17 maggio o 2 giugno che sia. Una maglia speciale che, come annunciato dal sito ufficiale della Lazio "verrà prodotta in numero limitato, 2017 unità, e acquistabile da inizio maggio nei Lazio Style 1900, presso i Macron Store, i rivenditori autorizzati e on line sul sito Macron".