Altro Calcio Coppa Italia, in palio l'Europa: ma solo per chi vince

Il 9 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, Juventus e Milan si sfideranno nella finale di Coppa Italia. Soltanto chi alza il trofeo si qualifica per la prossima Europa League come riportano i quotidiani oggi in edicola. Quindi in caso di successo dei bianconeri (attualmente secondi in classifica) non andrebbe in Europa l'undici di Gattuso ma la settima squadra del campionato (turni preliminari, mentre la quinta e la sesta accederebbero direttamente alla fase a gironi). Lo stesso avverrebbe qualora i rossoneri vincessero la competizione e arrivassero tra le prime sei in Serie A. In caso contrario (rossoneri fuori dalle prime sei) turni preliminari solo per la sesta e qualificazione diretta soltanto per la quinta classificata.