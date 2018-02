Altro Calcio Coppa Italia, date e orari delle semifinali

Sono finalmente ufficiali data e orari delle due semifinali di Coppa Italia. La Juventus, che partirà dall'1-0 dell'andata, ospiterà l'Atalanta allo Stadium alle 17.30 del prossimo 28 febbraio, Lazio-Milan (0-0 all'andata) si giocherà lo stesso giorno all'Olimpico alle 20.45. Ancora de definire ufficialmente la data della finale, che si disputerà a Roma, ma il giorno da segnare in calendario è quello del 9 maggio 2018, in anticipo di quasi due settimane rispetto allo scorso anno per permettere la partenza dei giocatori che disputeranno il Mondiale in Russia.