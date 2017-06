Altro Calcio Coppa di Grecia, guerriglia e feriti a Volos

Pre-partita violento nella finale di Coppa di Grecia tra Aek Atene e Paok Salonicco (vinta 2-1 dal Paok): incidenti, scontri e decine di feriti tra tifosi per lanci di sassi, fumogeni, bombe carta e anche una bottiglia molotov. La situazione si è calmato dopo l'intervento della polizia e il contemporaneo ingresso in campo delle due squadre per dare un messaggio di solidarietà. Lo stadio di Volos, 17.000 posti, era tutto esaurito.