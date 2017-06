Altro Calcio Coppa di Germania, Aubameyang fa felice il Dortmund: lacrime Eintracht

Il Borussia Dortmund dimentica la maledizione Coppa di Germania (aveva perso le ultime tre finali consecutive) e conquista il trofeo per la quarta volta nella sua storia grazie alla vittoria per 2-1 in finale contro l'Eintracht Francoforte. Per la squadra di Tuchel, che ha raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League solo all'ultima giornata, è stato come sempre decisivo Aubameyang, che ha trasformato il rigore della vittoria dopo le reti di Dembele e il pareggio di Rebic nel primo tempo.