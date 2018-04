Altro Calcio Coppa di Germania, 6-2 al Leverkusen: Bayern in finale

Il Bayern Monaco non molla niente. La squadra di Heynckes, dopo aver conquistato la Bundeliga con cinque turn di anticipo, vola in finale di Coppa di Germnia schiantando il Bayer Leverkusen, travolto 6-2 a domicilio. Vanno a segno Lewandowski (doppietta), Muller (tripletta) e Thiago Alacantara. I bavaresi ora attendono la vincente della sfida tra Schalke 04 ed Eintrach per sapere chi dovranno sfidare il prossimo 19 maggio. Il sogno Triplete resta dunque vivo.