Altro Calcio Coppa di Francia, Psg-Les Herbiers: gli sconfitti alzano la coppa

La Coppa di Francia si è conclusa con un gesto di straordinario valore: il capitano del Paris Saint-Germain, l'ex milanista Thiago Silva, al momento di ricevere la Coppa di Francia dalle mani del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ha chiamato il capitano del Les Herbiers, Sebastien Flochon, e poi dalla tribuna d'onore ha sollevato il trofeo insieme a lui. Tutto ciò per onorare la prova degli avversari del Psg che, nonostante le due categorie di differenza, hanno tenuto benissimo il campo per tutta la partita, persa per 2-0.