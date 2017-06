Altro Calcio Coppa del Re, trionfa il Barcellona per la 29.ma volta

Sul neutro del Vicente Calderon di Madrid (ultima partita ufficiale nell'impianto dei colchoneros), il Barcellona ha conquistato la 29.ma Coppa del Re della sua storia battendo in finale l'Alaves per 3-1. Dopo il botta e risposta intorno alla mezzora del primo tempo firmato da Messi e Theo Hernandez, la squadra di Luis Enrique ha dilagato nel finale di tempo con Neymar e Paco Alcacer. Per il Barcellona si tratta della la terza coppa consecutiva messa in bacheca, il tecnico spagnolo saluta con un trofeo.