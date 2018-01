Altro Calcio Coppa del Re: Barcellona piegato 1-0 dall'Espanyol

Sconfitta a sorpresa del Barcellona nell'andata dei quarti di Coppa del Re. I blaugrana vengono sconfitti 1-0 nel derby dall'Espanyol: decide il gol messo a segno da Melendo all'88' (mancino angolato su assist di Navarro). In precedenza, al 63', l'ex milanista Diego Lopez aveva parato il rigore calciato da Leo Messi. Negli ultimi minuti è sceso in campo anche Rafinha, al centro di una trattativa di mercato fra i blaugrana e l'Inter. La gara di ritorno è in programma giovedì prossimo (25 gennaio) al Camp Nou: si preannuncia una sfida infuocata.