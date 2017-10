Altro Calcio Coppa d'Olanda, si ripetono solo i rigori. E il risultato cambia

"L'arbitro si è sbagliato, dovete ripetere i calci di rigore". La decisione della Federcalcio olandese ha fatto rumore, anche perché 21 giorni dopo, quei rigori hanno cambiato il destino di due squadre. I club dilettantistici Lisse e Hoek, infatti, sono tornati in campo tre settimane più tardi per la gara di coppa nazionale perché la prima volta, dopo il 2-2 sul campo, avevano calciato i rigori secondo la modalità ABBA per volontà dell'arbitro. Peccato che il nuovo sistema già in vigore in Inghilterra (vedasi Community Shield) non sia stato introdotto dalle norme olandesi: così la federcalcio ha deciso di non far ripetere l'intera partita, ma solo i rigori. E l'Hoek, che si è sobbarcato la trasferta, ha ribaltato il risultato di tre settimane prima...