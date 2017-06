Altro Calcio Coppa D'Africa al via: parata di stelle in Gabon

L'attesa è finita. Parte oggi la trentunesima edizione della Coppa d'Africa, che terminerà il 5 febbraio con la finale allo Stade d'Angondjé di Libreville. Si gioca in Gabon, le due grandi favorite per la vittoria finale sono Costa d'Avorio (campione in carica) e Senegal. Le sedici squadre sono suddivise in quattro gironi: a passare sono le prime due che poi si affronteranno nei quarti di finale. Il calcio d'inizio della Coppa d'Africa 2017 verrà dato dal Gabon, padrone di casa, e dalla Guinea-Equatoriale, all'esordio in questo torneo sul campo dello Stade d'Angondjé di Libreville, l'impianto più grande del Paese che ospiterà anche la finale. La stella del torneo è l'attaccante del Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, ma sono tanti i campioni in campo: dal Pallone d'Oro africano Mahrez, al baby talento del Liverpool Manè, passando per i tanti "italiani" come Koulibaly, Benatia, Lemina, Keita e tanti altri.