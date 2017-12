Altro Calcio Copa Sudamericana, trionfo Independiente al Maracanà

Il Maracanã si tinge di rosso. L’ultimo torneo continentale del 2017 viene alzato dai Diablos Rojos dell’Independiente. La squadra argentina, che aveva vinto in casa per 2-1 ad Avellaneda all’andata, pareggia 1-1 a Rio col Flamengo nella finale di ritorno e conquista la Coppa Sudamericana per la seconda volta nella sua storia (la prima nel 2010). Il titolo vale pure la qualificazione alla Libertadores 2018, coppa alla quale il Flamengo si era già classificato grazie 6° posto nel campionato brasiliano. Gara pazzesca quella del Maracanà, con tribune strapiene di gente seduta persino sulle scale, invasione di spettatori senza biglietto (oltre i 62.567 ufficiali) e persino l'atterraggio col paracadute dentro lo stadio di un tifoso, che si è preso una multa da 2.500 euro. E per non farsi mancare niente Cuellar, giocatore del Flamengo che era stato sostituito al 33’ della ripresa, è riuscito a farsi espellere durante la cerimonia di premiazione per insulti all'arbitro...