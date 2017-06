Altro Calcio Conte scherza: "Io all'Inter? Purtroppo Spalletti ha già firmato"

Antonio Conte, in vacanza al Villaggio del Sole di Bergeggi, è tornato in maniera ironica su una voce di mercato degli ultimi mesi. Come riferisce Il Secolo XIX a una tifosa che gli chiedeva se passasse all'Inter, il tecnico dei Blues ha risposto così: "Purtroppo ha già firmato Spalletti".